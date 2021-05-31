В Анталії ввели обмеження через небезпеку лісових пожеж

У турецькій провінції Анталія через небезпеку лісових пожеж ввели заборону на господарську й туристичну діяльність, яка може спровокувати займання.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN Türk.

«Комісія по боротьбі з лісовими пожежами в Анталії оголосила у 15 з 19 районів перший ступінь небезпеки виникнення лісових пожеж», - повідомляє телеканал.

Крім того, у чотирьох районах оголошено другий ступінь пожежної небезпеки. Брукліна

Обмеження запроваджено після того, як у провінції Анталія за три дні спалахнули 22 пожежі, внаслідок чого вигоріло 8 га лісу.

Як зазначається, заборонено спортивну та туристичну діяльність у районах, де існує небезпека займання, а також на ділянках, де пожежні вертольоти можуть набирати воду.

При цьому проведено інструктажі керівництва районів та окремих населених пунктів, попереджено місцевих жителів, насамперед фермерів і пастухів.

У 2020 році пожежі в Туреччині завдали шкоди лісовим угіддям на площі 20 936 га.

Фото: Eurokinissi