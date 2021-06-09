У Штатах монету номіналом 20 доларів продали майже за $19 мільйонів

Золоту монету США 1933 року було продано на аукціоні Sotheby's в Нью-Йорку за рекордні 18,9 мільйона доларів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

«Подвійний орел» номінальною вартістю 20 доларів був останньою золотою монетою, яку мали намір, але так і не випустили для обігу в Америці, - президент Франклін Д. Рузвельт відкликав США від золотого стандарту, щоб вивести країну з депресії.

Більшість монет було знищено, володіння ними було оголошено незаконним, за винятком однієї, проданої у вівторок.

Деякий час монета належала королю Єгипту Фаруку, а потім була вилучена під час спецоперації спецслужб у Нью-Йорку.

У вівторок її продали за 18,9 мільйона доларів анонімному покупцеві.

Раніше ще один «Подвійний орел» пішов з молотка в Sotheby's у 2002 році за 7,59 мільйона доларів. На ту мить продаж також встановив рекорд, зробивши монету найдорожчою у світі.

Фото: Sotheby's