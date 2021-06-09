National Geographic визнав існування п'ятого океану

На карти американського телеканалу National Geographic тепер наноситимуть п'ятий океан - Південний.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті телеканалу.

Телеканал National Geographic, який транслює науково-популярні фільми виробництва Національного географічного товариства США, почав випускати карти світу з 1915 року. На них завжди були відзначені чотири океани: Атлантичний, Тихий, Індійський і Північний Льодовитий океан. Однак починаючи з 8 червня, у Всесвітній день океанів, National Geographic почне наносити на карти п'ятий океан - Південний.

За словами географа Національного географічного товариства Алекса Тейта, Південний океан давно визнаний вченими, але оскільки ніколи не було згоди на міжнародному рівні, National Geographic ніколи не визнавав його офіційно.

На думку Тейта, нова політика National Geographic вплине на те, як діти, що використовують карти в школі, навчаться бачити світ.

Південний океан - єдиний океан, який стикається з трьома іншими океанами і повністю охоплює континент, замість того, щоб бути охопленим сушею.

Міжнародна гідрографічна організація визнала існування Південного океану ще 1937 року, але в 1953-му скасувала рішення під тиском наукової спільноти, в лавах якої багато років сперечалися, чи мають води навколо Антарктиди унікальні характеристики або є продовженням сусідніх океанів.

Як зазначає видання, Рада з географічних назв США використовує назву окремого Південного океану з 1999 року, а в лютому 2021 року американське Національне управління океанічних і атмосферних досліджень офіційно визнало Південний океан окремим від інших.