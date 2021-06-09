Негода у Шрі-Ланці забрала життя 18 осіб

Через проливні дощі та сильні вітри на Шрі-Ланці загинуло 18 людей, загалом постраждало понад 200 тисяч осіб.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.

“Вісімнадцятеро людей загинуло й понад 207 тисяч постраждало унаслідок тривалих проливних дощів та сильних вітрів, що панують на Шрі-Ланці протягом останніх днів”, - йдеться у матеріалі.

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Зазначається, що за офіційними даними 10 з 25 районів країни серйозно постраждали від дощів й на території багатьох тривають рятувальні роботи.

“Понад 23 тисячі жителів регіонів із підвищеним ризиком було евакуйовано, на додачу було розпочато пошукову операцію по знаходженню однією особи”, - стверджує Сіньхуа.

Упродовж найближчих днів очікується випадіння ще 150 мм опадів й вітри швидкістю 50-55 км/год. З огляду на це жителів острівної країни попередили про небезпеку блискавок та зсувів ґрунту.

Фото: @XHNews