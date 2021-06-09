Зіткнення потягів у Пакистані: кількість загиблих збільшилася до 62

Зіткнення потягів у Пакистані: кількість загиблих збільшилася до 62

Укрінформ
Кількість жертв внаслідок зіткнення двох залізничних експресів на півдні Пакистану у понеділок зросла до щонайменше 62 осіб.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.

“Кількість загиблих зросла після того, як рятувальники виявили більше тіл зі зруйнованих вагонів”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що в результаті інциденту постраждало ще понад 100 осіб, стан 15 з них - важкий.

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Як повідомляв Укрінформ, на півдні Пакистану вранці 7 червня зіткнулися два експреси.. Спочатку з рейок зійшов пасажирський потяг "Міллат Експрес", після цього у нього врізався потяг "Сер Сайед Експрес".

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Міністр інформації Пакистану Фавад Шодрі заявив, що нині ще передчасно говорити, чи сталася аварія через технічну помилку, недбалість чи саботаж, але всі версії перевіряються. Утім, найбільш вірогідною з них все ж є проблеми із залізничним полотном та системами навігації.

Як повідомляв Укрінформ, на півдні Пакистану вранці 7 червня зіткнулися два експреси, в результаті чого загинули щонайменше 40 осіб. Спочатку з рейок зійшов пасажирський потяг "Міллат Експрес", після цього у нього врізався потяг "Сер Сайед Експрес".

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