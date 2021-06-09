Зіткнення потягів у Пакистані: кількість загиблих збільшилася до 62

Кількість жертв внаслідок зіткнення двох залізничних експресів на півдні Пакистану у понеділок зросла до щонайменше 62 осіб.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.

“Кількість загиблих зросла після того, як рятувальники виявили більше тіл зі зруйнованих вагонів”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що в результаті інциденту постраждало ще понад 100 осіб, стан 15 з них - важкий.

Як повідомляв Укрінформ, на півдні Пакистану вранці 7 червня зіткнулися два експреси.. Спочатку з рейок зійшов пасажирський потяг "Міллат Експрес", після цього у нього врізався потяг "Сер Сайед Експрес".

Міністр інформації Пакистану Фавад Шодрі заявив, що нині ще передчасно говорити, чи сталася аварія через технічну помилку, недбалість чи саботаж, але всі версії перевіряються. Утім, найбільш вірогідною з них все ж є проблеми із залізничним полотном та системами навігації.

Як повідомляв Укрінформ, на півдні Пакистану вранці 7 червня зіткнулися два експреси, в результаті чого загинули щонайменше 40 осіб. Спочатку з рейок зійшов пасажирський потяг "Міллат Експрес", після цього у нього врізався потяг "Сер Сайед Експрес".