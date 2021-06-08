Зіткнення потягів у Пакистані: кількість загиблих збільшилася до 50

Кількість жертв внаслідок зіткнення двох експресів на півдні Пакистану у понеділок, 7 червня, зросла до щонайменше 50 осіб.

Про це повідомляє CBS News, передає Укрінформ.

Зазначається, що в результаті інциденту постраждало ще понад 100 осіб.

За словами місцевих чиновників, загалом у двох експресах перебували понад 1400 осіб. Нині рятувальники й військові продовжують визволяти пасажирів, що застрягли в потягах через аварію. На місці інциденту працює важка техніка.

У поліції очікують, що кількість жертв може зрости.

Як повідомляв Укрінформ, на півдні Пакистану вранці 7 червня зіткнулися два експреси, в результаті чого загинули щонайменше 40 осіб. Спочатку з рейок зійшов пасажирський потяг "Міллат Експрес", після цього у нього врізався потяг "Сер Сайед Експрес".

Міністр інформації Пакистану Фавад Шодрі заявив, що нині ще передчасно говорити, чи сталася аварія через технічну помилку, недбалість чи саботаж, але всі версії перевіряються.

Фото: Xinhua