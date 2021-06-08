На протестах у Колумбії загинули вже 58 осіб

Щонайменше 58 осіб загинули під час антиурядових протестів у Колумбії, які в країні вже тривають п’ятий тиждень поспіль.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

За даними правозахисної групи Temblores, поліцейські напряму відповідальні за загибель 45 людей. В міжнародній організації Human Rights Watch заявили, що задокументували дев'ять випадків, коли поліцейські застрелили учасників мітингу і чотири смерті демонстрантів від сльозогінного газу та інших спецзасобів.

У прокуратурі країни вже розпочали розслідування щодо загибелі щонайменше трьох протестуючих.

Міжамериканська комісія з прав людини оголосила, що отримала вже понад 400 заяв з приводу порушення прав людини під час протестів, які у Колумбії розпочалися ще 28 квітня.

Найбільше протестувальники скаржилися на випадки побиття з боку поліції, свавільні затримання та сексуальні знущання, коли вони перебували під вартою.

Зазначається, що протести у Колумбії розпочалися проти плану підвищення податків урядом. Проте після того як уряд відмовився від свого плану, демонстрації продовжуються через зростання нерівності та безробіття в країні під час пандемії.

Як повідомляв Укрінформ, протести у Колумбії спалахнули через невдоволення громадян зростанням податкового навантаження.

Після того, як уряд відмовився від свого плану, демонстрації продовжуються через зростання нерівності та безробіття в країні під час пандемії.

Фото: EFE