На протестах у Колумбії загинули вже 58 осіб
Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.
За даними правозахисної групи Temblores, поліцейські напряму відповідальні за загибель 45 людей. В міжнародній організації Human Rights Watch заявили, що задокументували дев'ять випадків, коли поліцейські застрелили учасників мітингу і чотири смерті демонстрантів від сльозогінного газу та інших спецзасобів.
У прокуратурі країни вже розпочали розслідування щодо загибелі щонайменше трьох протестуючих.
Міжамериканська комісія з прав людини оголосила, що отримала вже понад 400 заяв з приводу порушення прав людини під час протестів, які у Колумбії розпочалися ще 28 квітня.
Найбільше протестувальники скаржилися на випадки побиття з боку поліції, свавільні затримання та сексуальні знущання, коли вони перебували під вартою.
Зазначається, що протести у Колумбії розпочалися проти плану підвищення податків урядом. Проте після того як уряд відмовився від свого плану, демонстрації продовжуються через зростання нерівності та безробіття в країні під час пандемії.
Як повідомляв Укрінформ, протести у Колумбії спалахнули через невдоволення громадян зростанням податкового навантаження.
Після того, як уряд відмовився від свого плану, демонстрації продовжуються через зростання нерівності та безробіття в країні під час пандемії.
Фото: EFE