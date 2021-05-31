У Колумбії розбився поліцейський вертоліт: п'ятеро загиблих

П'ятеро поліцейських загинули внаслідок катастрофи вертольота в провінції Болівар на півночі Колумбії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агентство ІНА.

«Гелікоптер, що належить Національній поліції, розбився поблизу Патіко Альто в колумбійській провінції Болівар. Внаслідок катастрофи загинули п'ятеро поліцейських», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що всі загиблі правоохоронці належали до відділу боротьби з наркотиками.

За попередньою версією, падіння вертольота могла спричинити механічна несправність.

Розслідування причин катастрофи триває.

Фото: IHA