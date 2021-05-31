У Колумбії розбився поліцейський вертоліт: п'ятеро загиблих
Укрінформ
П'ятеро поліцейських загинули внаслідок катастрофи вертольота в провінції Болівар на півночі Колумбії.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє агентство ІНА.
«Гелікоптер, що належить Національній поліції, розбився поблизу Патіко Альто в колумбійській провінції Болівар. Внаслідок катастрофи загинули п'ятеро поліцейських», - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що всі загиблі правоохоронці належали до відділу боротьби з наркотиками.
За попередньою версією, падіння вертольота могла спричинити механічна несправність.
Розслідування причин катастрофи триває.
Фото: IHA