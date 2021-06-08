У Канаді водій навмисно наїхав на родину мусульман – є загиблі

У канадському місті Лондон, що в провінції Онтаріо, чоловік на автівці скоїв наїзд на мусульманську родину, внаслідок чого загинули четверо людей, одна дитина зазнала значних травм.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The New York Times.

"Є докази того, що це був спланований, навмисний акт і що сім'я стала об’єктом нападу через мусульманську віру", - сказав на пресконференції старший інспектор поліцейського управління Лондона Пол Уейт.

Підозрюваного ідентифікували як 20-річного Натаніеля Велтамана. Після наїзду він утік з місця злочину, але поліції вдалося його затримати.

Чоловіка взяли під варту і звинуватили у чотирьох епізодах вбивства за обтяжуючих обставин та одному замаху на вбивство. Поліція заявила, що консультується з генеральним прокурором та Королівською канадською поліцією щодо можливих звинувачень у тероризмі.

Як зазначається, внаслідок інциденту загинув 46-річний чоловік, його 44-річна дружина, 15-річна дочка і 74-річна мати одного з подружжя. Дев'ятирічний син був доставлений в лікарню з серйозними пораненнями, що не загрожують життю.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо написав у Твіттері, що він нажаханий подією. Трюдо наголосив, що "ісламофобії немає місця в жодній з наших громад".