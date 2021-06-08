Турецькі військові в Сирії знищили заміновану автівку
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на допис міноборони Туреччини у Твіттері.
«У зоні проведення операції «Джерело миру» було виявлено підозрілий автомобіль, в якому знайшли два вибухові пристрої», - повідомили у військовому відомстві.
Barış Pınarı bölgesindeki Tel Hamut’ta görevli Sualtı Savunma (SAS) Timimiz, boş bir arazide şüpheli araç tespit etti. Yapılan incelemede araç içine tuzaklanmış halde 2 adet patlayıcı bulundu. SAS Timimiz aracı kontrollü şekilde imha etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/tT51IJVLIz— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 7, 2021
Уточнюється, що автомобіль було виявлено у безлюдній місцевості.
Турецькі військові знищили заміновану автівку керованим вибухом.
Як повідомляв Укрінформ, операція «Джерело миру», розпочалася у жовтні 2019 року, з метою створення 30-кілометрової зони безпеки, що примикає з боку Сирії до турецького кордону.
Фото: АА