Турецькі військові в Сирії знищили заміновану автівку

У Сирії, в зоні проведення операції «Джерело миру» неподалік кордону з Туреччиною, було виявлено авто з вибухівкою.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на допис міноборони Туреччини у Твіттері.

«У зоні проведення операції «Джерело миру» було виявлено підозрілий автомобіль, в якому знайшли два вибухові пристрої», - повідомили у військовому відомстві.

Barış Pınarı bölgesindeki Tel Hamut’ta görevli Sualtı Savunma (SAS) Timimiz, boş bir arazide şüpheli araç tespit etti. Yapılan incelemede araç içine tuzaklanmış halde 2 adet patlayıcı bulundu. SAS Timimiz aracı kontrollü şekilde imha etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/tT51IJVLIz — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 7, 2021

Уточнюється, що автомобіль було виявлено у безлюдній місцевості.

Турецькі військові знищили заміновану автівку керованим вибухом.

Як повідомляв Укрінформ, операція «Джерело миру», розпочалася у жовтні 2019 року, з метою створення 30-кілометрової зони безпеки, що примикає з боку Сирії до турецького кордону.

Фото: АА