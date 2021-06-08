Турецькі військові в Сирії знищили заміновану автівку

Турецькі військові в Сирії знищили заміновану автівку

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Укрінформ
У Сирії, в зоні проведення операції «Джерело миру» неподалік кордону з Туреччиною, було виявлено авто з вибухівкою.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на допис міноборони Туреччини у Твіттері.

«У зоні проведення операції «Джерело миру» було виявлено підозрілий автомобіль, в якому знайшли два вибухові пристрої», - повідомили у військовому відомстві.

Уточнюється, що автомобіль було виявлено у безлюдній місцевості.

Турецькі військові знищили заміновану автівку керованим вибухом.

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Як повідомляв Укрінформ, операція «Джерело миру», розпочалася у жовтні 2019 року, з метою створення 30-кілометрової зони безпеки, що примикає з боку Сирії до турецького кордону.

Фото: АА

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