У Сирії турецьких військових обстріляли ракетами, є загиблий
Укрінформ
На півночі Сирії стався напад на військовий конвой Збройних сил Туреччини, внаслідок якого один військовослужбовець загинув і четверо поранені.
Про це повідомляє Міноборони Туреччини у Tвітері, передає Укрінформ.
«Один військовослужбовець загинув у результаті ракетного обстрілу нашого конвою в районі проведення операції «Весняний щит» у провінції Ідліб 10 травня 2021 року. Четверо військовослужбовців були поранені та доправлені до лікарні», - йдеться у повідомленні.
За даними Міноборони, після нападу було завдано удару у відповідь.