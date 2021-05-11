У Сирії турецьких військових обстріляли ракетами, є загиблий

На півночі Сирії стався напад на військовий конвой Збройних сил Туреччини, внаслідок якого один військовослужбовець загинув і четверо поранені.

Про це повідомляє Міноборони Туреччини у Tвітері, передає Укрінформ.

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«Один військовослужбовець загинув у результаті ракетного обстрілу нашого конвою в районі проведення операції «Весняний щит» у провінції Ідліб 10 травня 2021 року. Четверо військовослужбовців були поранені та доправлені до лікарні», - йдеться у повідомленні.

За даними Міноборони, після нападу було завдано удару у відповідь.