Санду: Репресії в Білорусі - це урок, що не можна допускати вкорінення авторитаризму

Репресії влади Білорусі проти противників режиму Лукашенка мають стати уроком для молодих демократій, що не можна допускати вкорінення авторитаризму, бо потім його надзвичайно важко викоренити.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявила президент Республіки Молдова Мая Санду у відеозверненні під час міжнародного форуму Democracy in Action: Zero Corruption Conference.

За словами Санду, в Молдові дуже занепокоєні останніми подіями в Білорусі і щиро сподіваються, що міжнародні партнери знайдуть спосіб захистити невинних людей, які зараз перебувають в ув’язнені, і зупинити незаконні репресії проти тих, хто відстоює свободу і демократію.

«Для нас це (події в Білорусі. – ред.) урок, який ми маємо вивчити. Ми маємо не допустити вкорінення авторитаризму, бо потім його надзвичайно важко викоренити. Я бачу своїм головним завданням подальше зміцнення демократичних інституцій і демократичних процесів у Молдові, щоб країна не потрапила в таку халепу», - сказала Санду.

Вона зауважила, що демократія в Молдові наразі не є міцною і поки що залишається далекою від західних демократичних стандартів.

«Але, попри це, нам вдалося утвердити демократію. Ми її цінуємо, захищаємо і маємо розбудовувати незалежні міцні інституції і запроваджувати прозорі ефективні процеси, щоб права людини ніколи не порушувалися, а люди могли реалізовувати свої фундаментальні свободи», - резюмувала президент Молдови.

Як повідомляв Укрінформ, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був затриманий опозиційний білоруський журналіст Роман Протасевич.

Неформальний саміт ЄС погодився запровадити нові санкції проти чиновників апарату Олександра Лукашенка та низки компаній, а також обмежити авіасполучення з Білоруссю.

Україна припинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.

Фото: Facebook/Maia Sandu