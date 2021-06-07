В Індонезії стався потужний землетрус

В Індонезії стався потужний землетрус

Укрінформ
Поблизу східного узбережжя Індонезії стався потужний землетрус магнітудою 5,3.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Геологічна служба США.

Землетрус зафіксовано 7 червня о 08:15 за київським часом. Епіцентр розташовувався за 144 км від міста Туал на глибині 10 км.

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Інформації про руйнування чи загиблих унаслідок землетрусу не надходило.

Також немає Інформації про загрозу цунамі.

Як повідомляв Укрінформ, біля північно-західного узбережжя США у п’ятницю, 4 червня, зафіксували три землетруси.

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