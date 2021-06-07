В Індонезії стався потужний землетрус

Поблизу східного узбережжя Індонезії стався потужний землетрус магнітудою 5,3.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Геологічна служба США.

Землетрус зафіксовано 7 червня о 08:15 за київським часом. Епіцентр розташовувався за 144 км від міста Туал на глибині 10 км.

Інформації про руйнування чи загиблих унаслідок землетрусу не надходило.

Також немає Інформації про загрозу цунамі.

Як повідомляв Укрінформ, біля північно-західного узбережжя США у п’ятницю, 4 червня, зафіксували три землетруси.