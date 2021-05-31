На Кіпрі стався землетрус, який відчули по всьому острову

Поблизу узбережжя Кіпру в понеділок, 31 травня, стався землетрус магнітудою 4,3, який відчули по всьому острову.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Cyprus-Mail.

За даними Кіпрського сейсмологічного центру, стихійне лихо сталося о 9:23 за місцевим часом.

Епіцентр був зафіксований у морі на відстані у 18 км від міста Морфу на глибині у 50 кілометрів.

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Зазначається, що підземні поштовхи були відчутні у районах Пафосу, Лімассолу та Нікосії.

Як повідомляв Укрінформ, у п’ятницю, 28 травня, на північному сході Афганістану стався потужний землетрус магнітудою 5.