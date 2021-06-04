На узбережжі США сталася серія землетрусів

Біля північно-західного узбережжя США у п’ятницю зафіксували три землетруси.

Про це повідомила Геологічна служба США, передає Укрінформ.

Перший землетрус магнітудою 5,9 зафіксували о 7:52 за Всесвітнім координованим часом за 157 км від міста Голд-Біч американського штату Орегон.

Другий магнітудою 3,9 стався о 8:13 за 161 км від Голд-Біч, третій – магнітудою 5,9 – о 8:17 за 143 км на захід від міста Голд-Біч.

Епіцентри розташовувалися у Тихому океані на глибині 9,1 км, 10 км і 14,5 км відповідно.

Інформації про руйнування чи загиблих унаслідок землетрусів не надходило.

Про загрозу цунамі також не повідомлялося.

Як повідомляв Укрінформ, 19 травня у південно-східній частині Тихого океану стався потужний землетрус магнітудою 6,7.