Вулкан у Конго може прокинутися знову: евакуювали сотні тисяч людей
Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.
“Влада перемістила більшість жителів Гоми до міста Саке, але дехто вирішив перетнути кордон із Руандою, де надає притулок місцева влада”, - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що про небезпеку повторного виверження в середу заявив Констант Ндіма, військовий губернатор провінції Північна Ківу, столицею якої є Гома.
“Наявні дані свідчать про сейсмічну активність та деформацію ґрунту, що вказує на наявність магми під заселеними районами Гоми аж до озера Ківу”, - сказав губернатор, відзначивши, що повторне виверження може відбутися без попередження.
Як повідомляв Укрінформ, 25 травня вранці землетрус потужністю 5,3 бала вразив прикордонні території між Руандою і Демократичною республікою Конго. Сейсмологи висловили занепокоєння можливим повторним виверженням вулкану Ньїрангонго у Конго.
ООН заявила, що близько тисячі будинків були зруйновані, а понад 5 тис. осіб переселені внаслідок виверження вулкану 22 травня. Загинули понад 30 людей.