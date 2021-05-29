Вулкан у Конго може прокинутися знову: евакуювали сотні тисяч людей

Через загрозу повторного виверження вулкану Ньїрангонго, близько 400 тисяч жителів сусіднього міста Гома у Конго були евакуйовані.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.

“Влада перемістила більшість жителів Гоми до міста Саке, але дехто вирішив перетнути кордон із Руандою, де надає притулок місцева влада”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що про небезпеку повторного виверження в середу заявив Констант Ндіма, військовий губернатор провінції Північна Ківу, столицею якої є Гома.

“Наявні дані свідчать про сейсмічну активність та деформацію ґрунту, що вказує на наявність магми під заселеними районами Гоми аж до озера Ківу”, - сказав губернатор, відзначивши, що повторне виверження може відбутися без попередження.

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Як повідомляв Укрінформ, 25 травня вранці землетрус потужністю 5,3 бала вразив прикордонні території між Руандою і Демократичною республікою Конго. Сейсмологи висловили занепокоєння можливим повторним виверженням вулкану Ньїрангонго у Конго.

ООН заявила, що близько тисячі будинків були зруйновані, а понад 5 тис. осіб переселені внаслідок виверження вулкану 22 травня. Загинули понад 30 людей.