Виверження вулкану у Конго – українські миротворці беруть участь в евакуації населення

Українські миротворці у Демократичній Республіці Конго беруть участь в евакуації населення та персоналу Місії ООН через виверження вулкану.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство оборони України.

У зв’язку з надзвичайною ситуацією через виверження вулкану в місті Гома, сейсмічну активність та наявність вулканічного пилу екіпажі вертольотів 18-го окремого вертолітного загону залучені до щоденної евакуації місцевого населення та персоналу Місії ООН, ідеться в повідомленні.

Інженерно-технічний склад в екстремальних умовах здійснює підготовку авіаційної техніки до повторних вильотів.

Українські миротворці евакуюють мешканців Гоми у Демократичній Республіці Конго / Фото: Міністерство оборони України

Лише за 27 травня у безпечні райони були перевезені близько 200 людей.

Решта особового складу загону залучена до охорони базового табору та перебуває у постійній готовності до перебазування у безпечні райони.

Сьогодні український вертолітний загін залишається єдиним, хто виконує польотні завдання в умовах надзвичайних ситуацій, за що високо оцінений керівництвом Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго, наголосили в Міноборони.

Як повідомляв Укрінформ, 25 травня вранці землетрус потужністю 5,3 бала вразив прикордонні території між Руандою і Демократичною республікою Конго. Метеорологи занепокоєні можливим повторним виверженням вулкану Ньїрангонго у Конго.

ООН заявила, що близько тисячі будинків були зруйновані, а понад 5 тис. людей переселені внаслідок виверження вулкану 22 травня. Загинули більш як 30 людей.