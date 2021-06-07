У Нігерії заявили про загибель ватажка терористів «Боко Харам» - ЗМІ

У Нігерії заявили про загибель ватажка терористів «Боко Харам» - ЗМІ

Укрінформ
У Нігерії в результаті самопідриву загинув ватажок ісламістського угруповання "Боко Харам" Абубакар Шекау.

Про це йдеться у аудіозаписі розмов бойовиків Західноафриканської провінції "Ісламської держави" (ISWAP), передає Укрінформ з посиланням на BBC.

Зазначається, що на записі особа, яка називала себе ватажком ISWAP Абу Мусаб аль-Барнавом, стверджувала, що Шекау помер, коли його переслідували бойовики ISWAP після бою. Шекау пропонували приєднатися до них, проте він відмовився, наклав на себе руки, підірвавши себе.

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Водночас ані "Боко Харам", ані уряд Нігерії не підтвердили смерть Шекау.

Як відомо, «Боко Харам» — радикальне ісламістське угруповання, що здійснює свою діяльність на північному сході Нігерії, півночі Камеруну та Нігеру. Організація заснована в 2002 році Мохамедом Юсуфом і ставила за мету побудову ісламської держави із законами шаріату.

Організація відома чисельними нападами на церкви, школи, поліцейські дільниці, а також викраденням та вбивством цивільного населення. Всього членами організації в період між 2002 та 2013 роком було вбито понад 10 000 чоловік. 22 травня 2014 року визнана Радою Безпеки ООН, як терористична організація.

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У квітні 2015 року "Боко Харам" була перейменована на Західноафриканську провінцію "Ісламської держави".

Фото: Alfa

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