Нігерія заборонила Твіттер після того, як мережа видалила твіт президента

Уряд Нігерії у п’ятницю заборонив Твіттер у країні «на невизначений термін».

Про це передає Укрінформ з посиланням на CNN.

«Федеральний уряд призупинив на невизначений термін діяльність сервісу мікроблогів і соціальних мереж «Твіттер» у Нігерії», - ідеться в заяві Міністерства інформації і культури.

У заяві, опублікованій на офіційній сторінці міністерства у Твіттері, американська компанія соціальних мереж звинувачується в тому, що її платформа використовується «для діяльності, здатної підірвати існування Нігерії».

Заборону накладено через два дні після видалення твіту президента Мухаммаду Бухарі як образливого.

У цьому твіті у вівторок нігерійський лідер пригрозив розібратися з жителями південного сходу країни, яких він звинувачує в нападах на об’єкти громадської інфраструктури в регіоні.

«Багато з тих, хто поводиться погано сьогодні, занадто молоді, аби знати про руйнування й загибель людей під час громадянської війни в Нігерії. Ті з нас, хто 30 місяців перебував у польових умовах і пройшов через війну, говоритимуть з ними зрозумілою для них мовою», - написав Бухарі в нині видаленому твіті, маючи на увазі жорстоку дворічну війну між Нігерією і Біафрою 1967-1970 років, у якій загинуло, за різними оцінками, від одного до трьох мільйонів осіб, переважно з племені ігбо у східній частині країни.

Твіт було видалено в середу після того, як багато нігерійців позначили його як образливий.

Читайте також: Facebook заблокував акаунт Трампа на два роки

Міністр інформації та культури Лай Мохаммед розкритикував дії Твіттера, звинувативши у «подвійних стандартах».