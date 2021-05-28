У Нігерії з полону звільнили півсотні заручників

У Нігерії вдалося звільнити 53 заручники, які пробули в полоні кілька днів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це розповів комісар з питань безпеки нігерійського штату Замфара Абубакар Дауран, пише Сіньхуа.

“Загалом 53 людини, викрадених минулого тижня, було звільнено завдяки зусиллям бандитів, які розкаялися, та підтримці влади й правоохоронних органів штату”, - сказав Дауран.

Він додав, що усі колишні заручники почуваються нормально та вже возз’єдналися із родинами.

Дауран також закликав усі сторони дотримуватися умов мирного процесу, покликаного встановити стабільність у регіоні.

Нагадаємо: упродовж останніх місяців у північній частині Нігерії відбулося кілька нападів озброєних людей, під час яких були вбито й викрадено цивільних.