У Нігерії бойовики «Боко Харам» вбили 30 солдатів – ЗМІ

Щонайменше 30 солдатів були вбиті внаслідок нападу бойовиків терористичного угрупування «Боко Харам» на військову базу в нігерійському штаті Борно.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sahara Reporters.

За словами співрозмовників видання, озброєні бойовики скоїли напад на військову базу в неділю в районі Майнока.

Деяким солдатам вдалося втекти від озброєних нападників. Водночас будівлі на території бази були спалені.

Зазначається, що терористи «Боко Харам» вбили вже тисячі людей на північному сході Нігерії, мільйони людей були змушені залишити свої будинки.

Армія країни вже неодноразово заявляла про перемогу над бойовиками, однак протягом останніх кількох місяців напади терористів на військових тривають.