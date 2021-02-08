Бойовики атакували два села в Нігерії - 19 загиблих

Унаслідок терористичних атак на півночі Нігерії загинули 19 мирних мешканців двох сіл.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

«Невідомі озброєні особи напередодні вчинили напади на два села в штаті Кадуна на півночі Нігерії, внаслідок чого щонайменше 19 людей загинули, багато хто дістав поранення», - йдеться в повідомленні.

Як заявив представник влади штату Кадуна Семюел Аруван, 14 осіб було вбито внаслідок нападу на село Кутемеші, ще п'ятеро - у селі Куджені. Поранені, кількість яких не уточнюється, госпіталізовані.

Також повідомляється про те, що злочинці спалили багато будинків і розграбували майно місцевих жителів.

Чиновник додав, що губернатор штату Кадуна Насір Ель-Руфаї доручив органам державної безпеки активізувати операції проти озброєних бандитів, які вчинили напади.

Як відомо, на півночі Нігерії діє терористичне угрупування «Боко Харам», яке оголосила себе частиною «Ісламської держави».