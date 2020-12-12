У Нігерії озброєні люди напали на школу, чотири сотні учнів пропали безвісти

На північному заході Нігерії озброєні люди напали на школу-інтернат, щонайменше 400 учнів пропали безвісти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Нападу зазнала школа-інтернат для хлопчиків у районі Канкара, штат Кастина. В ній навчаються близько 800 дітей, половину з яких все ще шукають після нальоту.

Як повідомляється, наліт стався під час приїзду президента Мухаммаду Бухарі в його рідне місто Даури, що приблизно за 200 км від Канкари.