У Нігерії підірвали два авто, є загиблі

Щонайменше чотири людини загинули і вісім отримали поранення в результаті вибуху двох автомобілів у північно-східному штаті Нігерії Борно у п'ятницю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Xinhua з посиланням на дані нігерійської делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Інцидент стався в місті Діква. Підірвані були дві машини, імовірно саморобними вибуховими пристроями.

На момент повідомлення жодна з місцевих терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за вибухи.

Як повідомляв Укрінформ, у різних районах столиці Афганістану Кабулі вранці вибухнули кілька ракет, одна людина загинула, ще одна поранена.

Фото: ommcomnews.com