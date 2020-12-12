У Нігерії підірвали два авто, є загиблі
Укрінформ
Щонайменше чотири людини загинули і вісім отримали поранення в результаті вибуху двох автомобілів у північно-східному штаті Нігерії Борно у п'ятницю.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Xinhua з посиланням на дані нігерійської делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Інцидент стався в місті Діква. Підірвані були дві машини, імовірно саморобними вибуховими пристроями.
На момент повідомлення жодна з місцевих терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за вибухи.
Як повідомляв Укрінформ, у різних районах столиці Афганістану Кабулі вранці вибухнули кілька ракет, одна людина загинула, ще одна поранена.
Фото: ommcomnews.com