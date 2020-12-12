У Кабулі вибухнули кілька ракет, є загиблі

У різних районах столиці Афганістану Кабула вранці вибухнуло кілька ракет, одна людина загинула, ще одна поранена.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеканал Tolo News.

За даними МВС країни, мінімум чотири ракети вибухнуло біля міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая і району Кабула Хваджа-Раваш. Очевидці повідомили, що у різних районах міста було випущено більше шести ракет.

Жодна з угрупувань не взяло на себе відповідальність за подію.