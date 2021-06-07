Напад на село у Буркіна-Фасо: кількість жертв зросла до 160

У результаті нападу бойовиків на село Солхан на півночі Буркіна-Фасо загинули 160 осіб, зокрема 20 дітей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє France 24.

Кількість жертв зросла після того, як місцеві жителі знайшли тіла загиблих у братніх могилах.

Президент країни Роч Марк Кристіан Каборе засудив масштабний напад на мирних жителів та солдат неподалік від кордонів з Малі та Нігером. Зазначається, що його скоїли джихадисти, пов'язані з "Аль-Каїдою" та "Ісламською державою".

Уряд заявив, що терористи вбивали мирних жителів будь-якого віку, підпалили будинки та головний ринок.

Наголошується, що сили оборони та безпеки вживають заходів для нейтралізації бойовиків.

За інформацією джерела, кількість загиблих може зрости.

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Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш обурений фактом нападу.

Як повідомляв Укрінформ, 5 червня озброєні люди вбили понад сто осіб у результаті нападу на село на півночі Буркіна-Фасо.

Президент країни Рох Каборе оголосив триденну національну жалобу.

Фото: lapresse.ca