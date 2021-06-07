Напад на село у Буркіна-Фасо: кількість жертв зросла до 160
Як передає Укрінформ, про це повідомляє France 24.
Кількість жертв зросла після того, як місцеві жителі знайшли тіла загиблих у братніх могилах.
Президент країни Роч Марк Кристіан Каборе засудив масштабний напад на мирних жителів та солдат неподалік від кордонів з Малі та Нігером. Зазначається, що його скоїли джихадисти, пов'язані з "Аль-Каїдою" та "Ісламською державою".
Уряд заявив, що терористи вбивали мирних жителів будь-якого віку, підпалили будинки та головний ринок.
Наголошується, що сили оборони та безпеки вживають заходів для нейтралізації бойовиків.
За інформацією джерела, кількість загиблих може зрости.
Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш обурений фактом нападу.
Як повідомляв Укрінформ, 5 червня озброєні люди вбили понад сто осіб у результаті нападу на село на півночі Буркіна-Фасо.
Президент країни Рох Каборе оголосив триденну національну жалобу.
Фото: lapresse.ca