Близько 100 людей загинули внаслідок теракту в Буркіна-Фасо
Укрінформ
Озброєні люди вбили близько ста осіб у результаті нападу на село на півночі Буркіна-Фасо.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
Крім того, під час нічного рейду на Солхан були спалені будинки і ринок.
Жодна терористична організація не заявила про свою причетність.
Президент країни Рох Каборе оголосив триденний національний траур. За його словами, наразі силовики шукають винних.
Як зазначає видання, напади ісламістів у країні все більше частішають, особливо в регіонах, які межують з Нігером і Малі.