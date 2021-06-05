Близько 100 людей загинули внаслідок теракту в Буркіна-Фасо

Озброєні люди вбили близько ста осіб у результаті нападу на село на півночі Буркіна-Фасо.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Крім того, під час нічного рейду на Солхан були спалені будинки і ринок.

Жодна терористична організація не заявила про свою причетність.

Президент країни Рох Каборе оголосив триденний національний траур. За його словами, наразі силовики шукають винних.

Як зазначає видання, напади ісламістів у країні все більше частішають, особливо в регіонах, які межують з Нігером і Малі.