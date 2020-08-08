У Буркіна-Фасо бойовики розстріляли на ринку 20 осіб

У Буркіна-Фасо бойовики розстріляли на ринку 20 осіб

Укрінформ
Щонайменше 20 людей загинули внаслідок нападу невідомих на ринок на сході Буркіна-Фасо.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на місцеві ЗМІ.

Напад стався у п'ятницю у провінції Гурма на сході Буркіна-Фасо.

Зазначається, що група невстановлених бойовиків вдерлася на ринок, відкрила вогонь по натовпу, а потім зникла. Загинули 20 людей, ще кілька були поранені.

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Поки що жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за напад.

Як повідомлялося, наприкінці минулого року внаслідок атаки терористів на військову базу в Буркіна-Фасо загинули сім силовиків. При цьому були знищені 80 нападників.

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