У Буркіна-Фасо бойовики розстріляли на ринку 20 осіб

Щонайменше 20 людей загинули внаслідок нападу невідомих на ринок на сході Буркіна-Фасо.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на місцеві ЗМІ.

Напад стався у п'ятницю у провінції Гурма на сході Буркіна-Фасо.

Зазначається, що група невстановлених бойовиків вдерлася на ринок, відкрила вогонь по натовпу, а потім зникла. Загинули 20 людей, ще кілька були поранені.

Поки що жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за напад.

Як повідомлялося, наприкінці минулого року внаслідок атаки терористів на військову базу в Буркіна-Фасо загинули сім силовиків. При цьому були знищені 80 нападників.