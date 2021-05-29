У Малі лідера військового перевороту призначили тимчасовим президентом

Конституційний суд Малі призначив лідера військового перевороту полковника Ассімі Гойти тимчасовим президентом країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Як зазначає видання, полковник Гойти ще в середу оголосив себе тимчасовим президентом, через два дні після захоплення влади в результаті другого за останні дев'ять місяців перевороту в Малі.

Він же очолював перший переворот в серпні минулого року, в результаті якого обраний президент Ібрагім Бубакар Кейта був змушений покинути свій пост.

Суд заявив, що рішення в п'ятницю було прийнято через «вакансії на посаді президента».

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Як повідомлялося, у вульгарний понеділок військові Малі після оголошення про формування другого перехідного уряду в країні заарештували тимчасового президента Ба Ндау, прем'єр-міністра Моктар Уана і главу Міноборони Сулеймана Дукур.

Полковник Гойти сказав, що вони не впоралися зі своїми обов'язками і намагалися саботувати перехід країни.

В ООН засудили арешт тимчасових президента і прем'єр-міністра і вимагають їх звільнення.

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