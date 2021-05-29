У Малі лідера військового перевороту призначили тимчасовим президентом
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
Як зазначає видання, полковник Гойти ще в середу оголосив себе тимчасовим президентом, через два дні після захоплення влади в результаті другого за останні дев'ять місяців перевороту в Малі.
Він же очолював перший переворот в серпні минулого року, в результаті якого обраний президент Ібрагім Бубакар Кейта був змушений покинути свій пост.
Суд заявив, що рішення в п'ятницю було прийнято через «вакансії на посаді президента».
Як повідомлялося, у вульгарний понеділок військові Малі після оголошення про формування другого перехідного уряду в країні заарештували тимчасового президента Ба Ндау, прем'єр-міністра Моктар Уана і главу Міноборони Сулеймана Дукур.
Полковник Гойти сказав, що вони не впоралися зі своїми обов'язками і намагалися саботувати перехід країни.
В ООН засудили арешт тимчасових президента і прем'єр-міністра і вимагають їх звільнення.
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