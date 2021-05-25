Держпереворот у Малі: військові затримали президента та прем'єра

Військові Малі після оголошення про формування другого перехідного уряду в країні заарештували тимчасового президента Ба Ндау і прем'єр-міністра Моктара Уана, а також голову міноборони Сулеймана Дукура.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дипломатичні та урядові джерела, передає Укрінформ.

Їх перевезли на армійську військову базу Каті поблизу столиці країни Бамако.

Зазначається, що це поглибило політичний хаос після того, як військовий переворот скинув попереднього президента.

Після відставки уряду тимчасовий президент сформував новий.

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Ймовірно, нову хвилю обурення викликало те, що до нового уряду не включили главу МВС Модібо Коне і міністра оборони Садіо Камара, які є прихильниками так званої хунти, пише АР.

У результаті цього на вулицях столиці Малі Бамако почалися масові заворушення.

В ООН засудили арешт тимчасових президента і прем’єр-міністра та вимагають їхнього звільнення.