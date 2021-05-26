Президент Малі пішов у відставку на тлі військового перевороту

Президент Малі пішов у відставку на тлі військового перевороту

Укрінформ
Тимчасовий президент Малі Ба Н'Дау подав у відставку через два дні після його арешту військовими.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Відставка президента може спровокувати нестабільність у країні й відбулася в той час, як представники західноафриканського регіонального блоку перебувають у Малі для посередництва у політичній кризі.

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ООН, Африканський союз та інші міжнародні організації раніше закликали військових Малі звільнити перехідних лідерів країни (президента та голову уряду - ред.).

Тимчасовий президент Ба Н'Дау відправив у відставку прем'єр-міністра Малі Моктара Уана перш ніж передати власну заяву про звільнення віцепрезиденту перехідного періоду полковнику Ассімі Гойті, який керував переворотом 2020 року, повідомив неназваний військовий чиновник.

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Один із західноафриканських дипломатів, який бере участь у посередництві, також підтвердив AP інформацію про відставку президента.

Як повідомлялося, учора військові Малі після оголошення про формування другого перехідного уряду в країні заарештували тимчасового президента Ба Н'Дау, прем'єр-міністра Моктара Уана та очільника міноборони Сулеймана Дукура.

Фото: @Anadou/Keita/Reuters

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