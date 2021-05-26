Президент Малі пішов у відставку на тлі військового перевороту

Тимчасовий президент Малі Ба Н'Дау подав у відставку через два дні після його арешту військовими.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Відставка президента може спровокувати нестабільність у країні й відбулася в той час, як представники західноафриканського регіонального блоку перебувають у Малі для посередництва у політичній кризі.

ООН, Африканський союз та інші міжнародні організації раніше закликали військових Малі звільнити перехідних лідерів країни (президента та голову уряду - ред.).

Тимчасовий президент Ба Н'Дау відправив у відставку прем'єр-міністра Малі Моктара Уана перш ніж передати власну заяву про звільнення віцепрезиденту перехідного періоду полковнику Ассімі Гойті, який керував переворотом 2020 року, повідомив неназваний військовий чиновник.

Один із західноафриканських дипломатів, який бере участь у посередництві, також підтвердив AP інформацію про відставку президента.

Як повідомлялося, учора військові Малі після оголошення про формування другого перехідного уряду в країні заарештували тимчасового президента Ба Н'Дау, прем'єр-міністра Моктара Уана та очільника міноборони Сулеймана Дукура.

Фото: @Anadou/Keita/Reuters