Смертник атакував блокпост у Лівії: серед силовиків є вбиті й поранені

Двоє працівників служби безпеки Лівії загинули, ще четверо дістали поранення внаслідок підриву терористом-смертником КПП на півдні країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Теракт стався ввечері в неділю в місті Сабха на півдні Лівії. За інформацією начальника місцевої служби безпеки Сунусі Салеха Сунусі "терорист-смертник на авторікші, де була встановлена ​​вибухівка, атакував КПП".

Зазначається, що міська влада зажадала від усіх силових структур "зупинити теракти й виявити відповідальних за них".

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На цей час жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за напад.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон закликав вивести з території Лівії іноземні збройні сили, в тому числі Росії та Туреччини, а також парамілітарні формування.