Смертник атакував блокпост у Лівії: серед силовиків є вбиті й поранені
Укрінформ
Двоє працівників служби безпеки Лівії загинули, ще четверо дістали поранення внаслідок підриву терористом-смертником КПП на півдні країни.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.
Теракт стався ввечері в неділю в місті Сабха на півдні Лівії. За інформацією начальника місцевої служби безпеки Сунусі Салеха Сунусі "терорист-смертник на авторікші, де була встановлена вибухівка, атакував КПП".
Зазначається, що міська влада зажадала від усіх силових структур "зупинити теракти й виявити відповідальних за них".
На цей час жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за напад.
Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон закликав вивести з території Лівії іноземні збройні сили, в тому числі Росії та Туреччини, а також парамілітарні формування.