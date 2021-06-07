Принца Гаррі й Меган Маркл «понизили» на сайті королівської родини

На офіційному сайті королівської родини Великої Британії Меган Маркл і принц Гаррі опустилися в переліку членів нижче принца Едварда, Софі Уессекської та принца Ендрю.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Daily Mail.

«Меган Маркл і принц Гаррі були понижені на офіційному сайті королівської родини, відколи вони склали свої повноваження та переїхали до США», - повідомляє видання.

Герцог і герцогиня Сассекські тепер перелічені нижче синів Єлизавети II та принца Філіпа: середнього сина, принца Ендрю та молодшого, принца Едварда. А також нижче Софі Уессекської, дружини принца Едварда.

Видання зауважує, що в Букінгемському палаці ці зміни коментувати відмовилися.

Як повідомлялося, 4 червня у принца Гаррі й Меган Маркл народилася донька. Вони вже мають дворічного сина Арчі.

Подружжя не може користуватися титулами, оскільки у січні минулого року Гаррі й Меган вирішили відійти від виконання офіційних обов’язків членів королівської родини.