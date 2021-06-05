Непал схвалив екстрене застосування вакцини CoronaVac

Вакцина проти коронавірусу CoronaVac, розроблена китайською компанією Sinovac Biotech, отримала дозвіл на екстрене використання в Непалі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

"Директор Департаменту контролю за лікарськими засобами Непалу Бхарат Бхаттараї повідомив, що після вивчення даних компанії Sinovac Biotech відомство вирішило видати дозвіл на екстрене використання вакцини CoronaVac", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що препарат CoronaVac буде застосовуватися для щеплень людей віком від 18 років.

Раніше Непал схвалив застосування вакцини виробництва китайської фармацевтичної корпорації Sinopharm, нагадує Сіньхуа.

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Агентство також уточнює з посиланням на міністерство охорони здоров'я Непалу, що на цей час у країні зробили щеплення двома дозами вакцин тільки 2% населення.

За останніми даними Worldometer, у світі зафіксовано 173,5 млн випадків COVID-19, у тому числі 3,732 млн летальних, одужали майже 156,4 млн осіб.