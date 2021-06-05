У Китаї дозволили робити щеплення вакциною Sinovac дітям після трьох років

Китай схвалив екстрене використання антиковідної вакцини Sinovac Biotech для дітей і підлітків з 3 до 17 років.

Як повідомляє Укрінформ, про це інформує Reuters.

За словами головного виконавчого директора компанії Інь Вейдуна, попередні результати першої та другої фази клінічних випробувань показали, що вакцина може формувати імунну відповідь в учасників віком від 3 до 17 років, а більшість побічних реакцій були легкими.

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Зараз у Китаї проводиться вакцинація людей віком понад 18 років. Коли вона стане доступною для дітей і підлітків, залежить від контролюючих органів країни.

Пріоритет під час вакцинації надається людям похилого віку та людям з груп ризику - їх шанси інфікуватися або перенести захворювання у важкій формі вищі.

Також Sinovac вивчає можливість використання трьох, а не двох доз вакцини. У компанії вже завершили другу фазу досліджень. Учасникам вводили третю «бустерну» дозу, після чого рівень антитіл в їх крові збільшувався в рази.