У Китаї дозволили робити щеплення вакциною Sinovac дітям після трьох років
Як повідомляє Укрінформ, про це інформує Reuters.
За словами головного виконавчого директора компанії Інь Вейдуна, попередні результати першої та другої фази клінічних випробувань показали, що вакцина може формувати імунну відповідь в учасників віком від 3 до 17 років, а більшість побічних реакцій були легкими.
Зараз у Китаї проводиться вакцинація людей віком понад 18 років. Коли вона стане доступною для дітей і підлітків, залежить від контролюючих органів країни.
Пріоритет під час вакцинації надається людям похилого віку та людям з груп ризику - їх шанси інфікуватися або перенести захворювання у важкій формі вищі.
Також Sinovac вивчає можливість використання трьох, а не двох доз вакцини. У компанії вже завершили другу фазу досліджень. Учасникам вводили третю «бустерну» дозу, після чого рівень антитіл в їх крові збільшувався в рази.