ВООЗ схвалила китайську вакцину CoronaVac

Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила вакцини від коронавірусної хвороби CoronaVac, яку розробила китайська компанія Sinovac і яку вже застосовують в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція AFP у Твіттері.

"ВООЗ схвалила китайську вакцину Sinovac від COVID-19 для екстреного використання", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Україна 25 березня отримала перші 215 тис. доз вакцини Sinovac (CoronaVac), 10 квітня державне підприємство "Медичні закупівлі України" прийняло 200 тис. доз. 30 квітня в Україну було доставлено 500 тис. доз. вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, 9 травня 2021 року – ще пів мільйона доз цієї вакцини, а 26 травня – ще 500 тис. доз цієї вакцини.