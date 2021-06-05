У сутичках з ізраїльськими військовими постраждали більше сотні палестинців

Унаслідок сутичок між ізраїльськими військовими та палестинськими протестувальниками постраждало 113 цивільних.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.

Зазначається, що сутички виникли, коли військові спробували розігнати мітинг проти розширення ізраїльських поселень у селищі Бейта на кордоні із Західним Берегом.

“За словами очевидців, ізраїльтяни застосували сльозогінний газ, гумові та бойові кулі для розгону протестувальників, які кидали у військових камінням”, - йдеться у матеріалі.

Глава департаменту невідкладної допомоги палестинського Товариства Червоного Півмісяця Ахмед Джібріл розповів, що 16 поранених бойовими набоями палестинців були доправлені до лікарень. Він додав, що ще 20 людей отримали травми від гумових куль, чотирьох побили військові й 73 постраждали від сльозогінного газу.

“Одна особа отримала важку вогнепальну травму шиї”, - зауважує Сіньхуа.

Нагадаємо: щоп’ятниці десятки палестинців мітингують у різних частинах Західного Берегу проти намірів Ізраїлю розширити свої поселення та конфіскувати землю.