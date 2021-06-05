Ціни на житло в будинках Трампа обвалилися до десятирічного мінімуму

Ціни на нерухомість у будівлях експрезидента Дональда Трампа зазнали обвалу, сягнувши мінімуму за останні десять років.

Про це повідомляє Укрінформ, з посиланням на Politico.

Відповідно до результатів проведеного АР аналізу 4000 угод купівлі-продажу нерухомості за останні 15 років у 11 будинках під брендом Трампа в Чикаго, Гонолулу, Лас-Вегасі та Нью-Йорку, ціни на деякі кондомініуми й готельні номери впали на третину і більше.

Брокери пояснюють цей обвал поєднанням суперечливого іміджу колишнього президента та пандемії коронавірусу.

«Це приголомшливий розворот для бренду, який колись приваблював багатих і знаменитих, готових платити додаткові кошти за проживання у будинку з позолоченим ім'ям Трампа», - зазначає видання. Нині, навпаки, багато квартир у Trump World Tower у Нью-Йорку продаються з великою знижкою – за умови, що покупець не заперечує проти імені над дверима.

Падіння цін на помешкання під брендом Трампа випереджає зниження вартості нерухомості у багатьох аналогічних будівлях, і нині їх придбати на сотні тисяч доларів дешевше, ніж кілька років тому.

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Помешкання в чиказькому готелі Trump International Hotel and Tower подешевшали з 2018 року на 34%, тоді як в інших прилеглих елітних кондомініумах – на 6%.

На Мангеттені квадратні метри нерухомості під брендом Трампа вперше коштують дешевше, ніж у середньому по всіх кондомініумам. Ціна одного з останніх проданих помешкань становила 3 млн доларів, що майже на мільйон менше, ніж продавець заплатив за нього у 2008 році.

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На додаток, вже через рік після його президентства готелі та кондомініуми в Панамі, Торонто й Мангеттені, котрі заплатили мільйони за використання імені Трампа, почали видаляти його з фасадів.