Трамп знову продає права на оренду свого готелю у центрі Вашингтона – WP

Компанія експрезидента США The Trump Organization повторно виставила на продаж права на оренду готелю Trump International Hotel у центрі Вашингтона – після безуспішних торгів минулого року, а також відсутність покупців.

Про це повідомило в вівторок американське впливове видання The Washington Post, передає Укрінформ.

«Компанія колишнього президента Дональда Трампа знову найняла брокера, щоби продати права оренди її готелю в Вашингтоні, округ Колумбія», - зазначає видання.

При цьому зауважується, що восени 2019 року The Trump Organization вже виставляла на торги активи готелю, який знаходиться на Пенсильванія Авеню в будівлі, що належить федеральній владі. Однак з початком пандемії COVID-19 багато готелів закрилися повністю або частково, чого не оминула і організація Трампа.

Крім того, зазначається, що спроби продажу прав на оренду Trump International Hotel у столиці США були призупинені наприкінці 2020 року, оскільки ніхто не побажав сплатити виставлену суму.

Водночас покупців у Вашингтоні відлякує сам бренд, пов’язаний з особистістю Дональда Трампа, через ідеологічні міркування.

Як повідомлялося, компанія The Trump Organization, яка переобладнала будівлю старого поштамту Old Post Office Pavilion у готель, виплачує щорічну оренду по $3 мільйони федеральному уряду США, а також відсотки за надлишковий прибуток.

Фото: BILL O'LEARY/THE WASHINGTON POST/GETTY IMAGES.