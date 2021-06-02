Трамп знову продає права на оренду свого готелю у центрі Вашингтона – WP
Про це повідомило в вівторок американське впливове видання The Washington Post, передає Укрінформ.
«Компанія колишнього президента Дональда Трампа знову найняла брокера, щоби продати права оренди її готелю в Вашингтоні, округ Колумбія», - зазначає видання.
При цьому зауважується, що восени 2019 року The Trump Organization вже виставляла на торги активи готелю, який знаходиться на Пенсильванія Авеню в будівлі, що належить федеральній владі. Однак з початком пандемії COVID-19 багато готелів закрилися повністю або частково, чого не оминула і організація Трампа.
Крім того, зазначається, що спроби продажу прав на оренду Trump International Hotel у столиці США були призупинені наприкінці 2020 року, оскільки ніхто не побажав сплатити виставлену суму.
Водночас покупців у Вашингтоні відлякує сам бренд, пов’язаний з особистістю Дональда Трампа, через ідеологічні міркування.
Як повідомлялося, компанія The Trump Organization, яка переобладнала будівлю старого поштамту Old Post Office Pavilion у готель, виплачує щорічну оренду по $3 мільйони федеральному уряду США, а також відсотки за надлишковий прибуток.
Фото: BILL O'LEARY/THE WASHINGTON POST/GETTY IMAGES.