У Копенгагені побудують острів за $3,3 мільярда
Укрінформ
Парламент Данії схвалив будівництво острова у столиці Копенгагені. Вартість проєкту становитиме 3,3 мільярда доларів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.
Штучний острів площею близько 3 квадратних кілометрів слугуватиме захистом від повеней, спричинених підвищенням рівня моря.
Будівництво острова планують розпочати в 2035 році, а завершити до 2070 року.
Проте активісти розкритикували рішення уряду, вважаючи, що екологічні наслідки проєкту недостатньо вивчені.
План будівництва острова був представлений у жовтні 2018 року і відразу схвалений муніципалітетом Копенгагена.
Як повідомляв Укрінформ, у лютому влада Данії схвалила план будівництва в Північному морі штучного острова з вітровими генераторами, який забезпечуватиме електроенергією мільйони домогосподарств. Будівельні роботи мають розпочатися до 2026 року.