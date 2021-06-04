У Копенгагені побудують острів за $3,3 мільярда

Парламент Данії схвалив будівництво острова у столиці Копенгагені. Вартість проєкту становитиме 3,3 мільярда доларів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Штучний острів площею близько 3 квадратних кілометрів слугуватиме захистом від повеней, спричинених підвищенням рівня моря.

Будівництво острова планують розпочати в 2035 році, а завершити до 2070 року.

Проте активісти розкритикували рішення уряду, вважаючи, що екологічні наслідки проєкту недостатньо вивчені.

План будівництва острова був представлений у жовтні 2018 року і відразу схвалений муніципалітетом Копенгагена.

Як повідомляв Укрінформ, у лютому влада Данії схвалила план будівництва в Північному морі штучного острова з вітровими генераторами, який забезпечуватиме електроенергією мільйони домогосподарств. Будівельні роботи мають розпочатися до 2026 року.