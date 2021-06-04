У Франції чоловік з викруткою напав на перехожих, четверо поранені
Укрінформ
У центрі французького міста Нант чоловік з викруткою напав на перехожих, унаслідок чого постраждали четверо людей.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє France Blue.
Напад стався у п’ятницю по обіді. Четверо людей дістали легкі тілесні ушкодження.
Нападника зміг зупинити охоронець одного з магазинів. Правоохоронці швидко прибули на місце інциденту й затримали зловмисника. Повідомляється, що він теж має легкі тілесні ушкодження, його госпіталізували.
За інформацією правоохоронців, ймовірним мотивом зловмисника могли бути гроші, адже перший чоловік, на якого він напав, знімав гроші у банкоматі.
Як повідомляв Укрінформ, у квітні минулого року у Франції чоловік з ножем напав на перехожих та відвідувачів магазинів, у результаті чого двоє людей загинули, восьмеро були поранені.