У Франції чоловік з викруткою напав на перехожих, четверо поранені

У центрі французького міста Нант чоловік з викруткою напав на перехожих, унаслідок чого постраждали четверо людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє France Blue.

Напад стався у п’ятницю по обіді. Четверо людей дістали легкі тілесні ушкодження.

Нападника зміг зупинити охоронець одного з магазинів. Правоохоронці швидко прибули на місце інциденту й затримали зловмисника. Повідомляється, що він теж має легкі тілесні ушкодження, його госпіталізували.

За інформацією правоохоронців, ймовірним мотивом зловмисника могли бути гроші, адже перший чоловік, на якого він напав, знімав гроші у банкоматі.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні минулого року у Франції чоловік з ножем напав на перехожих та відвідувачів магазинів, у результаті чого двоє людей загинули, восьмеро були поранені.