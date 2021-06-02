У США підлітки вкрали зброю і влаштували стрілянину, поранена 14-річна дівчина

У США двоє підлітків, 14 й 12 років, у ніч проти середи втекли з інтернату у штаті Флорида, забралися в чужий будинок, де зберігалася зброя, та влаштували перестрілку з правоохоронцями.

Про це повідомляє телеканал ABC News, передає Укрінформ.

«14-річна дівчинка зазнала серйозних поранень після того, як разом із 12-річним хлопчиком викрала зброю й відкрила вогонь по помічниках шерифа у Флориді», - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, діти втекли з інтернату та проникли в будинок, де, за словами власника, зберігалися автомат АК-47, пістолет, рушниця та багато набоїв.

Правоохоронці оточили будівлю й за допомогою гучномовця намагалися вмовити дітей вийти з будинку. Натомість вони відкрили вогонь зі зброї домовласника. Діти стріляли з різних місць, і дівчина, за словами правоохоронців, погрожувала вбити сержанта.

Після цього дівчина вийшла через гараж, наставивши зброю на правоохоронців, і була поранена. Хлопець, який був у цей момент у гаражі з автоматом АК-47, здався.

Проводиться розслідування, звинувачення проти дітей розглядаються.

Як повідомляв Укрінформ, адміністрація Джо Байдена неодноразово висловлювала занепокоєння у зв’язку зі сплеском насильства зі зброєю останнім часом у країні. У Білому домі анонсували кроки, які допоможуть зменшити кількість подібних трагічних випадків у США.