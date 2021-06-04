Кортеж президента Киргизстану потрапив у ДТП, є загиблі й постраждалі

В Іссик-Кульській області Киргизстану сталася ДТП за участю машин супроводу президента країни Садира Жапарова. В результаті одна людина загинула і троє постраждало.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Азаттик.

У пресслужбі президента заявили, що сама аварія сталася біля села Ананьєве Іссик-Кульського району.

В автомобіль, закріплений за супроводжуючими особами, врізався легковий автомобіль, який виїхав на зустрічну смугу.

За попередньою інформацією, водій автомобіля, який виїхав на зустрічну смугу, знаходився в нетверезому стані. В результаті ДТП загинув співробітник 9-ї Служби Державного комітету національної безпеки, також троє постраждало.

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Як повідомляв Укрінформ, в Алайському районі поблизу місця загострення на таджицькому кордоні розбився вертоліт Сил повітряної оборони Кригизстану МІ-8, є постраждалі.

Фото ілюстративне: Ulan Asanaliev (RFE/RL)