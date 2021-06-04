У Греції COVID-щеплення почали робити біженцям

Греція розпочала робити щеплення від COVID-19 у острівних центрах утримання шукачів притулку.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа.

“У Греції розпочалася кампанія із вакцинування від COVID-19 шукачів притулку, біженців та мігрантів”, - стверджує Сіньхуа.

Зазначається, що процес розпочався із центрів прийому мігрантів на островах Лесбос, Чіос та Самос й наступного тижня пошириться на материкову частину країни й інші острови. “Близько 60 тисяч людей перебувають у подібних центрах по всій країні”, - йдеться у матеріалі.

Сіньхуа додає, що досі в Греції зробили близько 5,7 млн щеплень від COVID-19, більше двох мільйонів жителів країни пройшли повний курс вакцинування. Загальне населення Греції становить понад 10,5 млн людей.

У світі станом на ранок 4 червня зафіксували 172 910 914 випадків зараження коронавірусом.

Фото: Belga