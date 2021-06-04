Канадців вакцинуватимуть проти COVID-19 у підводному тунелі
Про це повідомляє CBC News, передає кореспондент Укрінформу.
Влада американського штату Мічиган, що на другому березі річки Детройт, навпроти Віндзора, заявила про надлишок вакцин, термін придатності яких спливає, і висловила готовність безкоштовно робити канадцям щеплення. Водночас міграційні правила Канади вимагають від усіх людей, які повертаються з-за кордону, два тижні перебувати в ізоляції, навіть якщо метою подорожі було отримання щеплення.
З огляду на це мер Віндзора Дрю Ділкенс домовився із Мічиганом про організацію масової вакцинації на кордоні, у підводному тунелі, що сполучає країни. “Ваші ноги твердо стоятимуть на території Канади, а ноги лікаря - на території США. Він лише протягнеться до вас, аби зробити щеплення”, - сказав Ділкенс.
Компанія, яка керує тунелем, вже дала згоду на тимчасове перекриття одного з його відгалужень. Уже цього тижня на дорозі буде чітко позначено лінію державного кордону, аби лікарі та вакциновані її випадково не перетнули. “Тунель - не найкраще місце для вакцинації, але, зважаючи на відсутність інших варіантів, ми готові зробити це”, - заявив мер Віндзора.
За його словами, минулого тижня почали складати перелік охочих отримати щеплення у тунелі, і на цей час таких виявилося близько 6 тисяч. До вакцинації будуть допущені ті місцеві жителі, які вже отримали першу дозу щеплення вакцинами Pfizer-BioNTech або AstraZeneca.
Коли саме проводитиметься щеплення у тунелі, ще невідомо, обговорення логістичних деталей триває.
На цей час приблизно однаковий відсоток канадців та американців вже отримали щеплення однією дозою COVID-вакцини. Водночас повний курс щеплення (обома дозами) пройшло понад 50% американців й лише 6% канадців.
За даними Worldometer, у світі зафіксували 172 972 612 випадків зараження коронавірусом, зокрема 3 718 988 летальних, одужало 155 705 630 осіб.
Фото: Dale Molnar/CBC