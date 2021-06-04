Канадців вакцинуватимуть проти COVID-19 у підводному тунелі

Жителі канадського прикордонного міста Віндзор зможуть отримати друге щеплення проти коронавірусу у підводному тунелі, що сполучає Канаду та США.

Про це повідомляє CBC News, передає кореспондент Укрінформу.

Влада американського штату Мічиган, що на другому березі річки Детройт, навпроти Віндзора, заявила про надлишок вакцин, термін придатності яких спливає, і висловила готовність безкоштовно робити канадцям щеплення. Водночас міграційні правила Канади вимагають від усіх людей, які повертаються з-за кордону, два тижні перебувати в ізоляції, навіть якщо метою подорожі було отримання щеплення.

З огляду на це мер Віндзора Дрю Ділкенс домовився із Мічиганом про організацію масової вакцинації на кордоні, у підводному тунелі, що сполучає країни. “Ваші ноги твердо стоятимуть на території Канади, а ноги лікаря - на території США. Він лише протягнеться до вас, аби зробити щеплення”, - сказав Ділкенс.

Компанія, яка керує тунелем, вже дала згоду на тимчасове перекриття одного з його відгалужень. Уже цього тижня на дорозі буде чітко позначено лінію державного кордону, аби лікарі та вакциновані її випадково не перетнули. “Тунель - не найкраще місце для вакцинації, але, зважаючи на відсутність інших варіантів, ми готові зробити це”, - заявив мер Віндзора.

За його словами, минулого тижня почали складати перелік охочих отримати щеплення у тунелі, і на цей час таких виявилося близько 6 тисяч. До вакцинації будуть допущені ті місцеві жителі, які вже отримали першу дозу щеплення вакцинами Pfizer-BioNTech або AstraZeneca.

Коли саме проводитиметься щеплення у тунелі, ще невідомо, обговорення логістичних деталей триває.

На цей час приблизно однаковий відсоток канадців та американців вже отримали щеплення однією дозою COVID-вакцини. Водночас повний курс щеплення (обома дозами) пройшло понад 50% американців й лише 6% канадців.

За даними Worldometer, у світі зафіксували 172 972 612 випадків зараження коронавірусом, зокрема 3 718 988 летальних, одужало 155 705 630 осіб.

Фото: Dale Molnar/CBC