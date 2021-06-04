На борту літака Air France у Парижі не знайшли вибухівки

На борту літака Air France, що прилетів з Нджамени (Чад) до Парижу, вибухівки не знайшли.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написав міністр внутрішніх справ Франції Джеральд Дарманін.

“Операцію завершено: вибухового пристрою на борту літака Air France рейсу Нджамена-Париж знайдено не було”, - зазначив Дарманін.

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Як раніше повідомляв Укрінформ, пасажирів літака Air France, що прямував з Нджамени (Чад) до Парижу евакуювали після приземлення в аеропорту ім. Шарля де Голля. Причиною стало повідомлення про загрозу вибуху. Літак після посадки було негайно ізольовано.