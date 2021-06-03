З літака Air France евакуювали пасажирів через загрозу вибуху

Пасажирів літака Air France, що прямував з Нджамени (Чад) до Парижу евакуювали після приземлення в аеропорту ім. Шарля де Голля. Причиною стало повідомлення про загрозу вибуху.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Mirror.

Літак Air France приземлився у Парижі після повідомлень про загрозу вибуху на борту. Літак прибув зі столиці Чаду - міста Нджамена. Зараз французькі правоохоронці проводять пошуки вибухівки.

Міністр внутрішніх справ Франції Жерар Дарманін повідомив, що літак приземлився в аеропорту Руассі, також відомого як ім. Шарля де Голля, без ускладнень. Усі пасажири літака були евакуйовані, а літак після цього ізолювали.