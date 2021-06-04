Аварія судна на озері Танганьїка у Конго: щонайменше 19 загиблих
Укрінформ
Внаслідок аварії пасажирського судна на озері Танганьїка у Конго загинуло щонайменше 19 осіб.
Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.
Зазначається, що інцидент трапився у частині озера, розташованій в провінції Південна Ківу.
“За попередніми даними, щонайменше 19 тіл було виявлено в озері Танганьїка й ще кілька людей досі вважаються зниклими безвісти. Рибалки урятували одинадцятеро людей”, - йдеться у матеріалі.
Наразі рятувальна операція триває й кількість жертв може зрости, оскільки точних даних стосовно кількості пасажирів на борту немає.
Нагадаємо: озеро Танганьїка за віком, об'ємом і глибиною посідає друге місце у світі після озера Байкал.