Аварія судна на озері Танганьїка у Конго: щонайменше 19 загиблих

Внаслідок аварії пасажирського судна на озері Танганьїка у Конго загинуло щонайменше 19 осіб.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.

Зазначається, що інцидент трапився у частині озера, розташованій в провінції Південна Ківу.

“За попередніми даними, щонайменше 19 тіл було виявлено в озері Танганьїка й ще кілька людей досі вважаються зниклими безвісти. Рибалки урятували одинадцятеро людей”, - йдеться у матеріалі.

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Наразі рятувальна операція триває й кількість жертв може зрости, оскільки точних даних стосовно кількості пасажирів на борту немає.

Нагадаємо: озеро Танганьїка за віком, об'ємом і глибиною посідає друге місце у світі після озера Байкал.