Ісламісти вбили понад пів сотні людей у ДР Конго

Ісламісти вбили понад пів сотні людей у ДР Конго

Укрінформ
Бойовики угруповання ADF уночі вбили щонайменше 50 людей в результаті двох нападів на селища у Демократичній Республіці Конго.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yahoo News.

За інформацією моніторингової групи Kivu Security Tracker (KST), бойовики, які афільовані з угрупованням «Ісламська держава», вбили вночі щонайменше 28 людей у східному селищі Бога та ще 22 осіб - у Чабі.

Регіон відомий великою кількістю атак з боку бойовиків ADF та етнічними протистояннями між місцевими групами населення.

Зазначається, що 6 травня президент Демократичної Республіки Конго Фелікс Тшисекеді оголосив у регіонах Північний Ківу та Ітурі надзвичайний стан на 30 днів, аби спробувати зменшити кровопролиття в регіоні з боку бойовиків ADF. Таке рішення тимчасово дозволило військовим та поліцейським узяти на себе повноваження цивільної влади.

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Раніше повідомлялося про 39 убитих цивільних.

Як повідомляв Укрінформ, 29 травня у Демократичній Республіці Конго неподалік від міста Гома розпочалося виверження вже другого вулкана, Мурара, лише через тиждень після того, як почав вивергати лаву вулкан Ньїрагонго.

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