У Конго «прокинувся» Мурара – вже другий за тиждень вулкан

У Демократичній Республіці Конго неподалік від міста Гома розпочалося виверження вже другого вулкана, Мурара, лише через тиждень після того, як почав вивергати лаву вулкан Ньїрагонго.

Про це передає Укрінформ з посиланням на AFP.

Мурара - невеликий вулкан, що вважається кратером Нямурагіри, який так само як Ньїрагонго відомий значною вулканічною активністю.

Минулої субботи внаслідок виверження Ньїрагонго загинуло близько 30 людей і зруйновано помешкання майже 20 000 осіб.

Десятки тисяч людей тоді втекли з Гоми, але багато хто повернувся, коли виверження закінчилося.

Відтоді науковці зареєстрували сотні підземних поштовхів. Вони також попереджають про потенційну небезпеку - вивільнений внаслідок виверження вуглекислий газ може «задушити» цей район.